Соответствующее видео опубликовал пропагандистский канал российских оккупантов "Крым 24". Таким образом, террористы вербуют в ряды российской армии, информирует 24 Канал.

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О чем идет речь в пропагандистском ролике

В обнародованном видео можно увидеть, как российские захватчики обсуждают, как будут жить в Киеве и Одессе, которые "вернут" после окончания так называемой "спецоперации".

Ты случайно не знаешь где Печерские холмы в Киеве? – Это центр. У меня там тетя живет, крутой район. – А че? – Мечта у меня: квартиру хочу там купить… – Война закончится, Киев вернем, семью туда перевезу. – А я в Одессу рвану. Море люблю,

– говорят оккупанты.

После этого в видеоролике высвечивается слоган: "Выбери город своей мечты".

Пропагандистское видео об Украине: смотрите ролик

Оккупанты в Крыму начали активно рекламировать контрактную службу

Отметим, что во временно захваченном Крыму захватчики начали агитацию местного населения. Оккупанты активно призывают жителей украинского полуострова подписать контракт с армией России.

Так, в соцсети ходят сообщения и видеоролики с призывом пойти на контрактную службу в армию России. Контрактникам из Крыма после заключения соглашения предлагают 195 тысяч рублей и "крымскую единовременную региональную выплату" в размере 200 тысяч рублей. А за участие в оккупационной войне военнослужащим-контрактникам обещают ежемесячно платить от 204 тысячи рублей, в зависимости от военного звания, должности и выслуги лет.