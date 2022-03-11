Российские генералы боятся, есть один царь, – израильский военный

Действия России в войне против Украины создают хаос для самих оккупантов. Генералы принимают совершенно непонятные решения по стратегическому и тактическому взглядам.

Они пытаются "взять" города так, как никто не захватывает. Об этом в эфире 24 Канала рассказал майор резерва армии обороны Израиля ЦАХАЛ Виктор Верцнер.

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Оккупанты действуют наугад

Он пояснил, что сначала в города заходит пехота, укрепляется, только тогда, если нужно, заходит техника.

Есть один царь, который все решает. Генералы боятся и это видно из действий войск,

– подчеркнул Верцнер.

Создается впечатление, что оккупанты делают все не так, как нужно. Возможно, где-то кто-то даже саботирует наступление. Однако, вероятнее всего, российские военные не умеют делать то, что должны.

У российских военных нет боевого духа

Он отметил, что Владимир Путин будет искать "лестницу", по которой можно будет сойти с высокого дерева, на которое он вылез.

"Кажется, Путину его же военное командование показывало неправильную картину. Он думал, что его армия в разы сильнее, чем она есть на самом деле", – отметил майор.

Оккупанты ездят на старой технике и одеты в хлам. Кроме этого, у них почти отсутствует боевой дух. "Мотивация воевать на чужой земле всегда намного меньше, чем у тех военных, которые воюют за свой дом", – добавил Вернер.

По его мнению, у главы Кремля не будет вариантов остаться у власти, когда он проиграет эту войну.

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