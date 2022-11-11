Российские генералы отчаянно пытаются удержать трассу Сватово – Кременная силами чмобиков

Успешное контрнаступление Сил обороны Украины в Луганской области продолжается. Бойцы ВСУ пытаются перерезать оккупантам доступ к трассе Сватово – Кременная, за счет чего выйти на подступы к Лисичанску и Северодонецку.

Российское командование не может позволить Украине приблизиться к двум стратегически важнейшим городам на севере Луганщины исключительно по политическим мотивам. Ведь потеря Лисичанска и Северодонецка умножает на ноль все многомесячные потуги россиян по их захвату. По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, во время штурмов этих населенных пунктов генералы положили десятки тысяч кадровых военных, местных боевиков, наемников и мобилизованных на Донбассе.

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Кроме того, захватчики полностью уничтожили эти города вместе со всей инфраструктурой, а их сдача полностью нивелирует такие "достижения" Путина как якобы выход оккупационных сил на админграницу Луганской области.

Российские генералы пытаются не допустить очередного провала

Поскольку невероятно успешная операция Украины по деоккупации Харьковщины плавно перешла в контрнаступление на захваченные россиянами части Луганщины, генштабу страны-агрессора пришлось серьезно усиливать свои войска по многим направлениям – чтобы удержать фронт хоть на каком-то этапе.

Генералы решили превратить Сватово и Кременную в один огромный укрепленный район , где по их замыслу российские силы должны не просто остановить ВСУ, но и в дальнейшем перейти в контрнаступление и снова захватить хотя бы часть Харьковщины.

, где по их замыслу российские силы должны не просто остановить ВСУ, но и в дальнейшем перейти в контрнаступление и снова захватить хотя бы часть Харьковщины. Впрочем, не случилось. Кадровые российские подразделения, кадыровцы и иногда даже боевики так называемых "ДНР" и "ЛНР" сбежали вплоть до Рубежного и Лисичанска, на трассу между Сватовым и Кременной россияне забросили огромное количество "пушечного мяса".

Силы обороны Украины при этом не остановились, а продолжили свое движение на восток, превратив треугольник Сватово – Макеевка – Кременная в большую братскую могилу для орды.

Поскольку показать очередное "отрицательное наступление" на Луганщине для российского командования означает расписаться в собственной беспомощности, в Кремле отдали четкий приказ держать фронты любой ценой. На передовую начали опрокидывать тысячи частично мобилизованных.

Более того, как только на этот участок фронта привезли немало "чмобиков", генералы сразу же решили попробовать не просто занять оборону трассы и стратегически значимых для оккупантов городов, а перейти к контратакам. Конечно, все попытки россиян хоть как-то отвоевать у ВСУ нужные плацдармы были напрасными. Украинская артиллерия систематически перемешивала российские группировки с землей, а штабные офицеры гнали мобилизованных в лобовые атаки взвод за взводом, роту за ротой.

Из-за такого подхода командование села Макеевка стало местом, где за очень небольшой промежуток времени погибли сотни мобилизованных. Но, несмотря на абсолютную нецелесообразность содержания этого населенного пункта, генералы не решились давать приказы об отступлении, потому что хотели обезопасить себя от очередного провала.

Офицеры отступили в тыловые районы

Когда ситуация на трассе стала для российских войск невероятно сложной, из штабов поступил приказ о выводе с фронта всех офицеров низшего звена. Почти все командиры уехали в тыловые районы, оставив своих подчиненных без связи. Перед бегством лейтенанты и сержанты пообещали "чмобикам", что будут поддерживать танки и артиллерию, но с логистикой могут быть проблемы – эвакуировать раненых будет невозможно, а значит, будет гуманно добивать их на месте, чтобы те "не попадали в плен к нацистам".

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Конечно, никакой серьезной поддержки со стороны артиллерийских или танковых войск оставленные на произвол группировки не получили. Оккупанты из 55 мотострелковой бригады из Тувы, которых отправили в Макеевку, хотели отступать с позиций, но их остановили выставленные вдоль трассы отряды.

Как и для чего работают российские загоны –

Мобилизированные россияне оказались в фактическом окружении, потому что с одной стороны на них надвигаются украинские военные, а с другой – путь на спасение им отрезали бойцы Росгвардии. Впрочем, чтобы подразделения россиян действительно смогли продержаться и не дать ВСУ продвинуться вглубь Луганщины, "чмобикам" действительно перебрасывают поддержку – в виде большого количества такой же необученной пехоты.

Как долго захватчики смогут продержаться на этом участке, неизвестно. Скорее всего, уничтожение оккупантов в промышленном масштабе на трассе Сватово – Кременная будет продолжаться до тех пор, пока у российских генералов не закончится "пушечное мясо". А потом обязательно будет ускорение украинского наступления и освобождение Лисичанска с Северодонецком.