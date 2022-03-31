Российские генералы понимают, что их не убьют или посадят, – Гудков объяснил "сказки" для Путина

Пока непонятно, что может прийти в сумасшедшую голову Владимира Путина. Исключать возможность применения запрещенного оружия пока нельзя.

Однако Путин понимает, что у него нет "хорошего" выхода. Об этом в эфире 24 канала рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков.

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В то же время Путин уже понимает, что российские генералы его обманывают и не договаривают всей правды.

Российские генералы понимают, что за это их не убьют, и даже, наверное, не посадят. Однако если они сделают что-то другое – их могут убить, посадить и забрать все у их семей,

– подчеркнул Гудков.

По его мнению, сейчас это для них страшнее, чем имитировать какую-то информацию, которая будет "приятной для уха Путина". Для Путина ситуация уже критическая, для генералов – еще нет.

Они смогут продолжать изображать дураков и рассказывать Путину сказки еще 2–3 недели. Таким образом, как отметил Гудков, они прикрывают свое бездействие.