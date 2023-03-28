Считает политтехнолог Михаил Шейтельман. В эфире 24 Канала он рассказал, как русские генералы устроили бизнес на войне и делят огромные деньги.

Смотрите также Надо смести с лица земли Британию, – российский генерал требует "критического поражения" Лондона

Зарабатывают на утилизации трупов

Война – крупнейший бизнес в России. Даже "Нефтегаз" отошел на второй план, считает политтехнолог. Россияне делят огромные деньги и ресурсы, идущие на мобилизацию, утилизацию трупов, ремонт техники, которую украинские военные десятками уничтожают в сутки.

"Там самая большая коррупция и сейчас идет борьба между генералами, кто какие места занимает и кто что будет "пилить" в буквальном и переносном смысле. Вот в этом дело, а не в том, что они хотят улучшить положение дел на поле боя", – прокомментировал ситуацию с ротацией генералов спикер.

Михаил Шейтельман о том, сколько еще продлится война: смотреть видео

За ситуацию на поле боя отвечают непосредственно Шойгу и Герасимов. Если бы последнего, например, заменили, можно было бы предположить, что что-то случилось, подчеркнул эксперт.

Дело генералов после войны

Будут ли наказывать генералов после поражения России и после окончания войны – Михаил Шейтельман дал четкий ответ.

Пока есть Путин – будет война. А не будет Путина – какие дела генералы? Кто будет открывать их? Друг на друга точно нет. Есть такое выражение: война спишет. Вот конец Путина все спишет, в том числе и для генералов. У них есть риски сейчас, а не после,

– резюмировал он.

Дела генералов в России: основное