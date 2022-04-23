Российские государственные СМИ распространяют фейки о боевиках, которые якобы едут в Украину

Сергей Лещенко сообщил, что в медиа распространяется вброс от российских государственных пропагандистских ресурсов. В нем сообщается о якобы направлении в Украину международных боевиков, международных военных для осуществления различных провокаций.

В частности, об этом пишет российское государственное издание "РИА новости". Согласно ему, Британия якобы забросила во Львов специалистов по диверсиям – 20 человек из состава Особой воздушной службы. Они будут помогать устраивать диверсии в подконтрольных Россией районах Украины.

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Сергей Лещенко отметил, что это согласно сообщению неназванного сотрудника, с которым пообщалось агентство.

Это вроде бы сотрудник российских силовых структур, который получил информацию от украинских Вооруженных сил. То есть видите, какая сложная цепь попадания этой информации в медиапространство, где она тиражируется на миллионную аудиторию,

– сообщил Сергей Лещенко.

Кроме того, издание написало, что будут специалисты по организации госпереворотов, массовых протестных митингов, заказных убийств политических деятелей, вербовке агентуры, а также подготовке терактов.



Сообщение от "РИА новости" / Скриншот

"Конечно, фантазия очень больная, у тех, кто составляет такого рода вбросы. При этом они специально создают как можно более длинную цепь, чтобы потом, когда будет разоблачен этот фейк, сказать – "Это не мы". Это кто-то другой сказал третьему лицу, а третье десятому", – объяснил Лещенко.

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