Зокрема про це пише російське державне видання "РИА новости". Згідно з ним, Британія нібито закинула під Львів спеціалістів по диверсіях – 20 людей зі складу Особливої повітряної служби. Вони будуть допомагати влаштовувати диверсії у підконтрольних Росією районах України.

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Сергій Лещенко зазначив, що це згідно з повідомленням неназваного співробітника, з яким поспілкувалося агенство.

Це начебто співробітник російських силових структур, який отримав інформацію від українських Збройних сил. Тобто бачите, який складний ланцюг потрапляння цієї інформації в медіапростір, де він тиражується на мільйонну аудиторію,

– повідомив Сергій Лещенко.

Крім того, видання написало, що начебто будуть спеціалісти по організації держпереворотів, масових протестних мітингів, замовних вбивств політичних діячів, вербування агентури, а також підготовці терактів.



Допис від "РИА новости" / Скриншот

"Звичайно, фантазія дуже хвора, у тих, хто складає такого роду вкиди. При цьому вони спеціально створюють якомога довший ланцюг, щоб потім, коли буде викрито цей фейк, сказати – "Це не ми". Це хтось там інший сказав третій особі, а третя десятій", – пояснив Лещенко.

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