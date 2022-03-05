Российские "Грады" обстреляли поселок Радостный Сад на Николаевщине: есть жертвы

Российские оккупанты 5 марта цинично обстреляли поселок Радостный Сад Николаевской области. Под огонь попали предприятия и дома мирных жителей.

Российские захватчики открывали огонь из "Градов". Об этом сообщил глава Радсадовской общины Юрий Пиньковой.

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Сегодня Грады били по моему Радостному Саду, по домам, мирным жителям, нашим предприятиям и садам и виноградникам. К сожалению, без жертв не обошлось. Искренние соболезнования семьям. Грудь распирает невероятная ярость. Не простим,

– подчеркнул Пиньковой.

Смелые местные жители под обстрелами чинили провода электросетей, ремонтировали крыши и собирали обломки. Глава общины поблагодарил односельчан за мужество и единство.

Последствия обстрелов Радостного Сада / Фото Юрия Пинькового

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