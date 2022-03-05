Російські загарбники відкривали вогонь з "Градів". Про це повідомив голова Радсадівської громади Юрій Піньковий.

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Сьогодні гради били по моєму Радісному Саду, по будинках, мирних жителях, наших підприємствах та садах і виноградниках. На жаль, без жертв не обійшлось. Щирі співчуття родинам. Груди розпирає неймовірна лють. Не пробачимо,

– наголосив Піньковий.

Сміливі місцеві мешканці під обстрілами лагодили дроти електромереж, ремонтували дахи та збирали уламки. Голова громади подякував односельцям за мужність та єдність.

Наслідки обстрілів Радісного Саду / Фото Юрія Пінькового

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