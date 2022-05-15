Российские хакеры похитили часть рабочих файлов города Львова
15 мая 2022 , 19:47Читати новину українською
Городские власти Львова сообщили о первых последствиях кибератаки на сервисы горсовета. Россияне похитили часть рабочих файлов и опубликовали на вражеских телеграм-каналах.
О последствиях кибератаки сообщил первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко. Россияне не только хотели разрушить систему управления городом, но и получить данные.
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