В прошлом году российские хакеры похитили тысячи писем Госдепартамента США, но об этом инциденте не сообщали ранее. Сейчас представители департамента не озвучивают масштабы атаки.

Информацию авторитетному изданию подтвердили анонимные источники в Конгрессе США.

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Как прошла атака хакеров

Вероятно, доступ к электронной почте хакеры получили в Бюро европейских и евразийских дел и в Бюро по делам Восточной Азии и Тихого океана. К слову, в этих бюро работают над вопросами союзников США, в том числе НАТО.

Сейчас неизвестно, или письма похитили в рамках кампаний SolarWinds (злоумышленники применили программное обеспечение, которое разработала ИТ-компания SolarWinds), по которой российские хакеры проникли в федеральный и частный сектор.

Из соображений безопасности мы не можем обсуждать природу или масштабы любых возможных инцидентов в сфере кибербезопасности сейчас,

– отметили в Госдепартаменте США.

Однако похищение электронных писем Госдепартамента может свидетельствовать о том, что российские хакеры смогли получить доступ к большему количеству материалов, чем предварительно известно.

Что еще известно о российских хакерских атаках на США