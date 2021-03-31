Действовали российские хакеры: у чиновников Госдепа США похитили тысячи писем
В прошлом году российские хакеры похитили тысячи писем Госдепартамента США, но об этом инциденте не сообщали ранее. Сейчас представители департамента не озвучивают масштабы атаки.
Источник:Politico
Информацию авторитетному изданию подтвердили анонимные источники в Конгрессе США.
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Как прошла атака хакеров
Вероятно, доступ к электронной почте хакеры получили в Бюро европейских и евразийских дел и в Бюро по делам Восточной Азии и Тихого океана. К слову, в этих бюро работают над вопросами союзников США, в том числе НАТО.
Сейчас неизвестно, или письма похитили в рамках кампаний SolarWinds (злоумышленники применили программное обеспечение, которое разработала ИТ-компания SolarWinds), по которой российские хакеры проникли в федеральный и частный сектор.
Из соображений безопасности мы не можем обсуждать природу или масштабы любых возможных инцидентов в сфере кибербезопасности сейчас,
– отметили в Госдепартаменте США.
Однако похищение электронных писем Госдепартамента может свидетельствовать о том, что российские хакеры смогли получить доступ к большему количеству материалов, чем предварительно известно.
Что еще известно о российских хакерских атаках на США
- В понедельник, 29 марта Президент США Джо Байден продолжил чрезвычайную ситуацию в стране на неопределенный срок. Причина – регулярные хакерские атаки.
- В декабре 2020 года стало известно о самой масштабной кибератаке на Штаты за последние 5 лет. Тогда Совет национальной безопасности США даже провел заседание, чтобы установить масштабы атаки.
- Из-за этого события в январе 2021 года США обвинили Россию в атаке.
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