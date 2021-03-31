У минулому році російські хакери викрали тисячі листів Держдепартаменту США, але про цей інцидент не повідомляли раніше. Наразі представники департаменту не озвучують масштаби атаки.

Інформацію авторитетному виданню підтвердили анонімні джерела у Конгресі США.

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Як відбулась атака хакерів

Ймовірно, доступ до електронної пошти хакери отримали у Бюро європейських та євразійських справ і Бюро в справах Східної Азії і Тихого океану. До слова, у цих бюро працюють над питаннями союзників США, в тому числі НАТО.

Зараз невідомо, чи листи викрали у рамках кампанї SolarWinds (зловмисники застосували програмне забезпечення, яке розробила ІТ-компанія SolarWinds), за якою російські хакери проникли в федеральний та приватний сектор.

З міркувань безпеки ми не можемо обговорювати природу або масштаби будь-яких ймовірних інцидентів у сфері кібербезпеки зараз,

– зазначили у Держдепартаменті США.

Однак викрадення електронних листів Держдепартаменту може свідчити про те, що російські хакери змогли отримати доступ до більшої кількості матеріалів, ніж попередньо відомо.

Що ще відомо про російські хакерські атаки на США