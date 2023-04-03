Если представители российской элиты выполнят условия для снятия с них санкций, это может стать важным фактором для победы Украины. Об этом 24 Каналу рассказал Илья Пономарев – российский оппозиционный политик, бывший депутат госдумы России.

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Состоятельные россияне ищут пути спасения

Подавляющее большинство российских элит ищут с кем можно договориться внутри России, чтобы начать процессы, противоположные вектору Кремля. Впрочем, это не является простой задачей.

"Сейчас никто не понимает с кем и о чем можно договориться", – подчеркнул Илья Пономарев.

Условия снятия санкций с россиян сформулировала рабочая группа Ермак-Макфол. Там есть три несложных пункта:

признать и осудить войну;

прекратить поддержку российского режима, в частности, перестать инвестировать в российский бюджет;

помочь украинской армии или направить 50% собственных средств на восстановление украинской экономики.

Представители российской элиты, может быть, хотят, но пока не понимают, с кем об этом говорить.