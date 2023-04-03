Если представители российской элиты выполнят условия для снятия с них санкций, это может стать важным фактором для победы Украины. Об этом
24 Каналу рассказал Илья Пономарев – российский оппозиционный политик, бывший депутат госдумы России.
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Подавляющее большинство российских элит ищут с кем можно договориться внутри России, чтобы начать процессы, противоположные вектору Кремля. Впрочем, это не является простой задачей.
"Сейчас никто не понимает с кем и о чем можно договориться", – подчеркнул Илья Пономарев.
Условия снятия санкций с россиян сформулировала рабочая группа Ермак-Макфол. Там есть три несложных пункта:
признать и осудить войну; прекратить поддержку российского режима, в частности, перестать инвестировать в российский бюджет; помочь украинской армии или направить 50% собственных средств на восстановление украинской экономики. Представители российской элиты, может быть, хотят, но пока не понимают, с кем об этом говорить. Обратите внимание! Санкционная группа Ермака-Макфола — это международная рабочая группа независимых экспертов по санкциям в отношении России. Они разрабатывают перечень документов и стратегий, содержащих планы и рекомендации по внедрению санкций против России и Беларуси, а также мониторинг их эффективности.
Илья Пономарев о настроениях внутри российских элит: смотрите видео Уничтожение Путина
Выполнение условий для снятия санкций может стать важным вкладом в победу Украины. Ведь если представители российской элиты их будут действительно придерживаться, это может расколоть поддержку Владимира Путина.
Это путь к его личному уничтожению,
– подчеркнул российский оппозиционер.
По словам Ильи Пономарева, достичь такого раскола можно исключительно с прозрачной и понятной процедурой.
Раскол внутри России: важно Показательная смерть Российского пропагандиста Владлена Татарского, которую в России назвали "терактом", может свидетельствовать о том, что русские элиты начинают поедать сами себя. Шефом Татарского был основатель ПИК "Вагнера" Евгений Пригожин, который, стоит заметить, вступил в откровенное противостояние с российскими спецслужбами и Сергеем Шойгу и его подчиненными. Случайностью смерть пропагандиста не назовешь. Интересно вспомнить о "сливе" аудиозаписи разговора Иосифа Пригожина и Фархада Ахмедова, появившегося на просторах интернета 26 марта. В разговоре они, не подбирая слова, критикуют Владимира Путина и его окружения. Эта запись транслирует подлинные настроения внутри российской элиты и их отношение к действующей власти. Спикер ГУР Андрей Юсов рассказал о случаях, когда представители политической элиты России, понимая, какой большой ошибкой было полномасштабное вторжение в Украину, обращались в Украину и просили персональные гарантии безопасности.