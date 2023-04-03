Якщо представники російської еліти виконають умови для зняття з них санкцій, це може стати важливим чинником для перемоги України. Про це 24 Каналу розповів Ілля Пономарьов – російський опозиційний політик, колишній депутат держдуми Росії.

Дивіться також Як Китай готується до війни та мобілізації, спецтрибунал для Путіна: про що пишуть західні ЗМІ

Заможні росіяни шукають шляхи порятунку

Переважна більшість російських еліт шукають з ким можна домовитися всередині Росії, аби розпочати процеси, які протилежні до вектора Кремля. Втім це не є простим завданням.

"Зараз ніхто не розуміє з ким і про що можна домовитись", – наголосив Ілля Пономарьов.

Умови для зняття санкцій з росіян сформулювала робоча група Єрмак-Макфол. Там є три нескладні пункти:

визнати та засудити війну;

припинити підтримку російського режиму, зокрема перестати інвестувати в російський бюджет;

допомогти українській армії або спрямувати 50% власних коштів на відновлення української економіки.

Представники російської еліти, можливо, хочуть, але поки не розуміють, з ким про це говорити.