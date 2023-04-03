Якщо представники російської еліти виконають умови для зняття з них санкцій, це може стати важливим чинником для перемоги України. Про це
24 Каналу розповів Ілля Пономарьов – російський опозиційний політик, колишній депутат держдуми Росії.
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Переважна більшість російських еліт шукають з ким можна домовитися всередині Росії, аби розпочати процеси, які протилежні до вектора Кремля. Втім це не є простим завданням.
"Зараз ніхто не розуміє з ким і про що можна домовитись", – наголосив Ілля Пономарьов.
Умови для зняття санкцій з росіян сформулювала робоча група Єрмак-Макфол. Там є три нескладні пункти:
визнати та засудити війну; припинити підтримку російського режиму, зокрема перестати інвестувати в російський бюджет; допомогти українській армії або спрямувати 50% власних коштів на відновлення української економіки. Представники російської еліти, можливо, хочуть, але поки не розуміють, з ким про це говорити. Зверніть увагу! Санкційна група Єрмака-Макфола — це міжнародна робоча група незалежних експертів з питань санкцій щодо Росії. Вони напрацьовують перелік документів та стратегій, які містять плани та рекомендації щодо впровадження санкцій проти Росії та Білорусі, а також моніторинг їхньої ефективності.
Ілля Пономарьов про настрої всередині російських еліт: дивіться відео
Знищення Путіна
Виконання умов для зняття санкцій може стати важливим вкладом у перемогу України. Адже якщо представники російської еліти їх справді дотримуватимуться, це може розколоти підтримку Владіміра Путіна.
Це шлях до його особистого знищення,
– підкреслив російський опозиціонер.
За словами Іллі Пономарьова, досягнути такого розколу можна виключно маючи прозору і зрозумілу процедуру.
Розкол всередині Росії: важливе Показова смерть російського пропагандиста Владлєна Татарського, яку в Росії назвали "терактом", може свідчити про те, що російські еліти починають поїдати самі себе. Шефом Татарського був засновник ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин, який, варто зауважити, вступив у відверте протистояння з російськими спецслужбами та з Сергєєм Шойгу та його підлеглими. Випадковістю смерть пропагандиста не назвеш. Цікаво згадати про "злив" аудіозапису розмови Йосипа Пригожина та Фархада Ахмедова, який з'явився на просторах інтернету 26 березня. У розмові вони, не добираючи слів, критикують Владіміра Путіна та його оточення. Цей запис транслює справжні настрої всередині російської еліти та їхнє ставлення до чинної влади. Речник ГУР Андрій Юсов розповів про випадки, коли представники політичної еліти Росії, розуміючи, якою великою помилкою було повномасштабне вторгнення до України, зверталися до України та просили персональні гарантії безпеки.