Сын соратницы Путина поселился в Италии: журналисты разоблачили схему обхода санкций
- Сергей Матвиенко, сын Валентины Матвиенко, живет на вилле в Италии и скрывает активы в Сан-Марино, обходя санкции.
- Матвиенко использует сложную систему подставных компаний и фондов для сохранения доступа к банкам, несмотря на санкции США, Канады, Японии, ЕС и других стран.
Сын Валентины Матвиенко годами живет на вилле в Италии и прячет активы в Сан-Марино – несмотря на санкции. Расследователи разоблачили, что Сергей Матвиенко пользуется схемами для сокрытия имущества и обхода ограничений.
Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на итальянскую газету Linkiesta. Сын председателя Совета Федерации России Валентины Матвиенко, Сергей Матвиенко, годами живет на роскошной вилле в итальянском городе Пезаро на побережье Адриатического моря.
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Семья Матвиенко обходит санкции через оффшоры и итальянскую недвижимость
Как выяснило итальянское издание, он также перевел большинство своих активов в Сан-Марино, пользуясь непрозрачностью местной банковской системы для обхода международных санкций.
Хотя Сергей Матвиенко имеет итальянский налоговый номер, никакой экономической деятельности в стране он не ведет. Этот статус, по данным журналистов, нужен ему исключительно для сохранения доступа к местным банкам. С помощью большой группы юристов и консультантов он создал формально легальную, но сложную и непрозрачную систему для сохранения состояния.
Виллу в Пезаро, где Сергей живет с женой Юлией, еще в 2009 году приобрела его мать Валентина Матвиенко. Впоследствии недвижимость переоформили на итальянский фонд Dominanta, который не осуществляет никакой реальной деятельности, а используется исключительно для владения имуществом.
По данным Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, семья владеет трехэтажным домом площадью более 770 квадратных метров и землей на 26 гектаров. Стоимость имения оценивается в 10 миллионов евро.
Журналисты отмечают, что провинция Пезаро-и-Урбино стала одним из центров сложной сети подставных компаний и фондов, с помощью которых семья Матвиенко избегает санкций. Сам Сергей находится под ограничениями США, Канады и Японии, а Валентина Матвиенко – еще и под санкциями ЕС, Великобритании, Швейцарии, Новой Зеландии и Украины.
На скандальную публикацию уже отреагировал сенатор Италии Иван Скалфаротто. Он назвал ситуацию "невыносимой" и пообещал обратиться к руководству МВД и МИД с требованием объяснений, как подсанкционная российская элита до сих пор пользуется привилегиями на территории Италии.
К слову, в конце июня Валентина Матвиенко возглавила делегацию России на конференции Межпарламентского союза в Швейцарии, что вызвало возмущение МИД Украины. В Киеве заявили, что Матвиенко несет личную ответственность за агрессию против Украины и поддержку преступлений российской армии.