Во время несения службы командиры подразделений расстреливают своих подчиненных. В Курской области уже фиксируются многочисленные приговоры гарнизонных военных судов по массовым убийствам военнослужащих.
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Пьяные командиры массово расстреливают подчиненных
По данным источников, в пределах западного военного округа вооруженных сил России наблюдается тенденция к совершению насилия со стороны командиров подразделений в отношении своего подчиненного личного состава.
В частности, в Курской области фиксируются многочисленные приговоры гарнизонных военных судов о случаях массовых убийств военнослужащих, когда во время несения службы командиры подразделений расстреливали своих подчиненных,
– отметили в Центре национального сопротивления.
Интересно, что указанные случаи происходили на почве взаимной неприязни, или в связи с тем, что оккупанты находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
В результате последнего инцидента в начале февраля текущего года курский гарнизонный военный суд вынес приговор об осуждении к 14 годам колонии старшего прапорщика, который в состоянии тяжелого алкогольного опьянения расстрелял строй подчиненных,
– отметили в ЦНС.
Кстати Почти 800 оккупантов, 10 танков и почти полсотни дронов: потери врага на 12 февраля
Штурмовики 155-й бригады отказываются воевать
- Российская 155-я бригада морской пехоты, которую уже неоднократно разбивали наши защитники, отказывается воевать. Так, недавно штурмовики закрылись в помещении и записали видео с жалобами на командование.
- Оккупанты отказались выполнять приказы. За это им угрожали расстрелом.
- "Если не выйду на связь, значит меня убили свои из 155 бригады", – заявил российский военный.
- Захватчики пожаловались на колоссальные потери. Кроме того, заявили, что командиры называют их мясом.
- "Люди, которые вернулись, их отправляют обратно с ножами, без оружия. Наше командование говорит, что мы мясо. За людей нас здесь никто не считает. Мы уже просто хотим, чтобы это прекратилось", – пожаловались оккупанты.
- Заметим, что военные 155-й Тихоокеанской бригады российского флота совершали зверства в Буче, Ирпене и Гостомеле.