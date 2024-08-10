Успешные атаки Украины на противовоздушную оборону оккупированного Крыма заставили Кремль хаотично перебрасывать туда подкрепления из разных регионов России. Нет сомнений, что новые установки вражеской ПВО ждет такая же судьба, что и их предшественников.

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Внутренности российской ПВО

В частности, не поздоровится ЗРГК "Панцирь-С" и ЗРК "ТОР-М1". Технические данные именно об этих комплексах попали в Центр нацсопротивления. Отмечается, что важные документы передали неравнодушные среди российских военнослужащих воздушных сил, которые не желают стать мишенью.

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Обратите внимание! Центр нацсопротивления призвал журналистов помочь в распространении документации, ведь соответствующая информация распространяется для производителей дронов чтобы эффективно налаживать систему обхода российских ПВО.