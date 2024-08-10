Успішні атаки України на протиповітряну оборону окупованого Криму змусили Кремль хаотично перекидати туди підкріплення з різних регіонів Росії. Немає сумнівів, що нові установки ворожої ППО чекає така ж доля, що й їх попередників.

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Нутрощі російської ППО

Зокрема, непереливки буде ЗРГК "Панцир-С" та ЗРК "ТОР-М1". Технічні дані саме про ці комплекси потрапили до Центру нацспротиву. Зазначається, що важливі документи передали небайдужі серед російських військовослужбовців повітряних сил, які не бажають стати мішенню.

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Зверніть увагу! Центр нацспротиву закликав журналістів допомогти у поширенні документації, адже відповідна інформація поширюється для виробників дронів аби ефективно налагоджувати систему обходу російських ППО.