Учились преодолевать водные преграды: российские контрактники утонули в Херсонской области

Возле населенного пункта Хорлы Херсонской области утонули 2 оккупанта. Механик-водитель и командир машины тренировались преодолевать водные препятствия.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на военное партизанское движение украинцев и крымских татар "Атеш". Информацию там получили от агентов из 24 МСП 70 дивизии 18 АК российских вооруженных сил.

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Что известно об инциденте

Вероятно, готовиться к переправе через реку Днепр на правый берег Херсонской области противникам помешала техническая неисправность бронетранспортера.

Двое контрактников из Новоархангельска, которые пришли "заработать денег", прослужили в подразделении чуть больше месяца.

Ситуацию пытались замять, но по этому случаю уже идет проверка. Хотя солдаты сомневаются, что халатному командованию будет хоть какое-то наказание,

– говорится в сообщении.

Напомним, об условиях, в которых россиян заставляют штурмовать острова Херсонской области, рассказал 24 Каналу представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук. Иногда небольшим пехотным штурмовым или диверсионно-разведывательным группам даже не выдают оружие. Оно "ждет" на островах у погибших оккупантов, которых Россия не собирается эвакуировать.