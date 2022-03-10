Российские контрразведчики, знающие реальное положение дел, массово пишут рапорты на увольнение

Российская армия переоценила свои силы и столкнулась с мощным сопротивлением украинского войска. Оккупанты, знающие реальное положение дел, отказываются воевать против Украины.

Многие офицеры подают рапорты на увольнение

Депутат Верховной Рады Дмитрий Разумков со ссылкой на собственные источники сообщил, что в России начинают осознавать ситуацию.

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Он заявил, что 8 марта в Калининград из Белгорода прибыла партия груза 200.

"Сразу после этого 29 контрактников из состава только что сформировавшейся для отправки в Украину БТГр написали рапорты на увольнение", – отметил Разумков.

Оккупанты скрыто проводят мобилизацию и оказывают давление на резервистов, заставляя подписать контракты. Вместе с тем, по словам Разумкова, многие офицеры подают рапорты на увольнение.

В подразделениях военной контрразведки многие работники, особенно офицеры, подают рапорты на увольнение. Это может быть связано с тем, что именно эти подразделения непосредственно контактируют с участвующими в боевых действиях в Украине солдатами и офицерами и знают реальное положение дел на фронте,

– говорится в сообщении.

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