Уровень угрозы высок: в ОК "Юг" рассказали о ситуации с "Калибрами" в Черном море
После того, как Россия 9 марта нанесла массированный удар по Украине, уровень угрозы повторной ракетной атаки в дальнейшем высок. Российские ракетоносители зашли в пункты базирования за новыми "Калибрами".
Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона сообщила, что российские ракетоносители заведены в пункты базирования после массированной атаки 9 марта. По ее словам, это логично, ведь противник отстрелял почти весь свой запас, пишет 24 Канал.
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Российские корабли зашли в пункты базирования
Она напомнила, что перед массированной атакой в Черном море ракетоносители России имели 24 "Калибры", из которых использовали 20 для удара по Украине. Гуменюк заявили, что россияне восстанавливаются и перезаряжаются.
То, что они находятся в пунктах базирования, – это не отменяет уровень угрозы. Он достаточно высок, ведь они могут быстро восстановить свои мощности и силы и вернуться на боевое дежурство в течение 2 – 3 часов,
– сказала спикер ОК "Юг".
Она добавила, что это было неоднократно, когда вражеские ракетоносители заходили в пункты базирования и затем вдруг появлялись на боевом курсе.
Массированная ракетная атака 9 марта: сколько ракет выпустила Россия
- Ночью 9 марта оккупанты нанесли массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Пуски осуществлены из десяти самолетов стратегической авиации Ту-95, семи самолетов дальней авиации Ту-22М3, восьми истребителей Су-35, шести самолетов МиГ-31К и трех носителей "Калибров" в Черном море.
- В целом противник совершил 81 пуск ракет разного базирования, а также было осуществлено 8 пусков ударных БпЛА Shahed-136/131.
- Силами и средствами Воздушных Сил 3С Украины во взаимодействии с подразделениями других составляющих Сил обороны Украины из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр" уничтожены 34 крылатые ракеты, а также 4 "Шахида".
- В результате организованного противодействия 8 управляемых авиационных ракет Х-31П и Х-59 не достигли своих целей.
- Основной удар окупантов был направлен против энергосистемы Украины. В результате атаки в восьми регионах Украины были повреждены энергетические объекты.