Уровень угрозы высок: в ОК "Юг" рассказали о ситуации с "Калибрами" в Черном море

После того, как Россия 9 марта нанесла массированный удар по Украине, уровень угрозы повторной ракетной атаки в дальнейшем высок. Российские ракетоносители зашли в пункты базирования за новыми "Калибрами".

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона сообщила, что российские ракетоносители заведены в пункты базирования после массированной атаки 9 марта. По ее словам, это логично, ведь противник отстрелял почти весь свой запас, пишет 24 Канал.

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Российские корабли зашли в пункты базирования

Она напомнила, что перед массированной атакой в Черном море ракетоносители России имели 24 "Калибры", из которых использовали 20 для удара по Украине. Гуменюк заявили, что россияне восстанавливаются и перезаряжаются.

То, что они находятся в пунктах базирования, – это не отменяет уровень угрозы. Он достаточно высок, ведь они могут быстро восстановить свои мощности и силы и вернуться на боевое дежурство в течение 2 – 3 часов,

– сказала спикер ОК "Юг".

Она добавила, что это было неоднократно, когда вражеские ракетоносители заходили в пункты базирования и затем вдруг появлялись на боевом курсе.

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