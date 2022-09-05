Корабли врага – уязвимы, поэтому прячутся возле Крыма, – Гуменюк

Враг продолжает в Черном море держать корабельную группировку. Она может стать одной из следующих целей Вооруженных Сил.

Об этом в эфире телемарафона рассказала руководительница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Украины "Юг" Наталья Гуменюк, передает 24 канал.

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"Корабельная группировка пока уязвима. Этим кораблям и катерам не обеспечили противовоздушную оборону из-за отсутствия крейсера. Они прикрыты только со стороны полуострова Крым, поэтому они туда ближе и держатся, прячась за мысом Тарханкут в направлении Новороссийска", – рассказала Гуменюк.

У россиян есть высокоточное оружие

По словам спикера, атаковать россиян помогает шторм на Черном море. Однако он качает минную опасность.

В море постоянно на дежурстве находится от 2 до 3 носителей ракет. Как правило, это надводная или, бывает, присоединяющаяся к ним подлодка. Поэтому это от 20 до 24 ракет на борту в готовности к применению,

– отметила Гуменюк.

Она напомнила, что россияне в Черном море обладают высокоточным оружием с большим расстоянием поражения. Это угроза, которая актуальна для всей Украины.

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Статус российского флота

Ранее черноморский флот оккупантов был центральным элементом для захвата Украины. Тем не менее защитникам удается топить корабли и ликвидировать морскую авиацию в Крыму.

"Флот не оправдал ожиданий, возложенных на него в начале войны, и занял оборонительную позицию либо в порту, либо вдали от берега, чтобы избежать украинского нападения. С весны проблемы черноморского флота усугубились из-за плохого руководства, устаревшего оборудования и высокомерия, чем украинцы были только рады воспользоваться", – рассказывают аналитики.

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