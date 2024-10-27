В УДА "Юг" сказали, сколько российских кораблей сейчас в Черном и Азовском морях

Россияне, понимая угрозу своему флоту, практически не держат свои корабли в Черном и Азовском море. Основную их часть они держат подальше.

В Черное море периодически могут выходить до двух кораблей на дежурство. Об этом 24 Каналу рассказал представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, отметив, что оккупанты пытаются прятать свои ракетоносители за гражданскими судами и активно используют РЭБ.

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Сколько российских кораблей сейчас в Черном и Азовском морях

Представитель Украинской добровольческой армии рассказал, что по состоянию на сейчас ни в Черном море, ни в Азовском море нет ни одного российского корабля. Вероятно, россияне имеют передышку или же осуществляют ротацию.

Есть дежурство максимум 1 – 2 кораблей в Черном море, в Азовском море они отсутствуют,

– отметил Братчук.

По словам представителя Украинской добровольческой армии, основная часть российских ракетоносителей находится в Новороссийске или в районе города Геленджик в Краснодарском крае.

Их оккупанты фактически прячут за гражданские суда. Кроме того, там активно работают вражеские РЭБ-системы, чтобы украинские безэкипажные катера и беспилотники не могли их увидеть.

Однако это вопрос времени, потому что технологии беспилотников, вы видите, особенно украинских, намного лучше, чем в других странах. Сегодня наши беспилотные войска шагают впереди всей планеты. Это влияет на ситуацию на море и на фронте,

– добавил Братчук.

К слову, ранее представитель Украинской добровольческой армии сообщил, что перебазирование российских кораблей в Новороссийск свидетельствует о том, что враг трезво оценивает угрозу своему флоту. В то же время угроза существует и со стороны российских ракетоносителей. Особенно это касается украинских портов.