В Чорне море періодично можуть виходити до двох кораблів на чергування. Про це 24 Каналу розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, зауваживши, що окупанти намагаються ховати свої ракетоносії за цивільними суднами та активно використовують РЕБ.

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Скільки російських кораблів зараз в Чорному і Азовському морях

Речник Української добровольчої армії розповів, що станом на зараз ні в Чорному морі, ні в Азовському морі немає жодного російського корабля. Ймовірно, росіяни мають перепочинок або ж здійснюють ротацію.

Є чергування максимум 1 – 2 кораблів в Чорному морі, в Азовському морі вони відсутні,

– зауважив Братчук.

За словами речника Української добровольчої армії, основна частина російських ракетоносіїв перебуває у Новоросійську або ж в районі міста Геленджик в Краснодарському краї.

Їх окупанти фактично ховають за цивільні судна. Крім того, там активно працюють ворожі РЕБ-системи, щоб українські безекіпажні катери та безпілотники не могли їх побачити.

Однак це питання часу, тому що технології безпілотників, ви бачите, особливо українських, набагато кращі, ніж в інших країнах. Сьогодні наші безпілотні війська крокують попереду всієї планети. Це впливає на ситуацію на морі і на фронті,

– додав Братчук.

До слова, раніше речник Української добровольчої армії повідомив, що перебазування російських кораблів до Новоросійська свідчить про те, що ворог тверезо оцінює загрозу своєму флоту. Водночас загроза існує і з боку російських ракетоносіїв. Особливо це стосується українських портів.