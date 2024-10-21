Про стан справ на українських морях та загрозу від російських кораблів 24 Каналу розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, додавши, що навіть у російських портах кораблям Чорноморського флоту не сховатися від Сил Оборони.

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Кораблі ховаються за РЕБом

"Ракетоносії Чорноморської флотилії базуються нині переважно у Новоросійську, а також частина кораблів перебуває у районі Геленджика. До речі, там дуже активно працює РЕБ, який ускладнює визначення геолокації того чи іншого судна", – коментує Сергій Братчук.

За його словами, це свідчить про те, що ворог тверезо оцінює загрозу своєму флоту. Водночас загроза існує і з боку російських ракетоносіїв. Особливо це стосується українських портів.

Росіяни продовжують красти українське зерно

Тим часом поки Україна в рамках зернової угоди намагається постачати зерно через морський коридор у Північно-Західній частині Чорного моря, росіяни цинічно користуються портами в тимчасово окупованих містах Азовського моря.

В морі нині тільки злочинці і мародери. Мається на увазі, ті кораблі у портах на Азові, через які росіяни крадуть наше зерно і вивозять його за кордон,

– зауважив Сергій Братчук.

Нагадаємо, яких результатів вдалося досягти в рамках зернової угоди за рік.