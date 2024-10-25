Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний, зауваживши, що вже були повідомлення від військових про активність окупантів біля Кінбурнської коси. Зокрема, вони перекидали на цей напрямок дивізіон річкових катерів.

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Що відбувається біля Кінбурнської коси

Як наголосив Нарожний, Україна успішно експортує продукцію через Чорне море. Зерновий коридор особливо активний восени. Активізацію окупантів біля Кінбурнської коси можна розглядати саме в цьому контексті.

Оця активізація на Кінбурнській косі – це насамперед про розвідувальні дії. Окупанти можуть планувати подальші удари по нашому зерновому коридору,

– сказав Нарожний.

Росія регулярно б'є по портовій інфраструктурі Одеси. Вони не полишають завдання суттєво ускладнити ситуацію для української економіки. Кремль хоче влаштувати голод в країнах третього світу, а потім на цьому заробити. Росія також є великим експортером зерна.

Для таких ударів окупанти переважно використовують протикорабельні ракети Х-22. Вони мають величезну боєголовку, але є надзвичайно неточними.

Додамо, російські окупанти постійно встановлюють міни, аби ускладнити роботу зернового коридору у Чорному морі. Українські сапери щодня працюють над розмінуванням, щоб судна могли безпечно там пройти.