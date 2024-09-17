Зерновий коридор тримається на плечах українських військових

Українські військові сапери щодня стикаються з російською агресією в зоні зернового коридору, пише The Times. Журналісти видання поспілкувалися з представниками Центру управління військово-морськими силами України та дізналися деякі деталі того, як відбувається захист вантажних суден та інфраструктури вздовж "коридору" завдовжки близько 130 кілометрів і завширшки 200 метрів.

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Командир дивізії "Варан" розповів виданню про попередження щодо міни, яка була всього за кілька метрів від пірсу, що спровокувало б великий вибух.

У нас було мало часу. Щойно хвиля почала підштовхувати міну до пірсу, вона б вибухнула. Ми не могли допустити, щоб вона вибухнула в порту – це було небезпечно, але нам довелося наблизитися, щоб спробувати відбуксирувати її,

– розповідає військовий.

За словами видання, щойно вантажні судна виходять з українських вод, вони мають триматися узбережжя, яке контролюється країнами НАТО, пройти через Босфор до Мармурового моря і після цього опинитися в Середземному. Журналісти повідомляють, що, щоб зернові судна увійшли в "коридор", вони збираються в конвой, а потім український флот надає їм ескорт.

Українські екіпажі, що складаються здебільшого з чоловіків, які колись служили разом із російськими моряками, лише зрідка спілкуються зі ЗМІ, щоб їхнім родичам на окупованих територіях нічого не загрожувало, заявляє видання. За даними The Times, зовсім недавно російські окупанти вдарили по вантажному судну в румунській морській зоні, коли воно прямувало до Єгипту з Чорноморська.

Минулого року вони затримали турецьке судно. Вертоліт висадився, усіх обшукали і відпустили. Це було демонстрацією сили. Вони постійно погрожують по радіо: "Зараз вас розстріляємо". Вони роблять це щодня,

– розповів прес-секретар військово-морських сил України Дмитро Плетенчук.

Зверніть увагу! Здебільшого росіяни використовують для атак на інфраструктуру, пов'язану із зерновим коридором, іранські дрони і міни, а також дрони "Ланцет". "Варан" пригадав, як у них було лише кілька хвилин, щоб запобігти катастрофі, коли одна з морських мін опинилася занадто близько до порту. За його словами, один із водолазів стрибнув за борт, поплив до міни і зіткнувся з нею віч-на-віч, щоб обережно прикріпити до неї буксирувальний трос.

"Варан" розповів, що водолазу доводиться тримати міну акуратно в руках, шукати місце, щоб прив'язати трос і вони завжди у смертельній небезпеці. За словами військового, їм довелося повільно тягнути її на відстань п'яти миль від порту, це зайняло годину: "Ми вивели її на чисту воду, водолаз знову занурився, відв'язав трос, встановив детонатор і повернувся на борт. Щойно корабель відплив на безпечну відстань, стався красивий вибух".