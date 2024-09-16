Масштаби розкрадання зерна росіянами

В Україні окрім війни з вибухами та постійними обстрілами міст триває ще й економічна війна. Росія та її партнери продали майже на 1 мільярд доларів вкраденого на тимчасово окупованих територіях України зерна, пише The Wall Street Journal.

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Видання зазначає, що Москва торгує краденим українським зерном через російську верф, компанію, пов'язану з Революційною гвардією Ірану, та кримського бізнесмена, який торгує із Сирією та Ізраїлем, а ще одна компанія продає через ОАЕ.

Важливо Точну комерційну вартість розкрадань Росії важко визначити. З 2022 року Росія безпосередньо відправила щонайменше 4 мільйони тонн зерна та іншої продукції з окупованої частини України на міжнародні ринки, що принесло дохід у розмірі 800 мільйонів доларів. Про це сказав Маркіян Дмитрасевич, заступник міністра сільського господарства України.

Набагато більше було експортовано суходолом або невеликими суднами, за даними української некомерційної організації Texty, яка оцінює загальну вартість вкраденого Росією зерна в 6,4 мільярда доларів.

Незаконна торгівля сільськогосподарською продукцією із Росії починається на українських фермах. Окупанти або змушують фермерів продавати врожай за цінами нижчими за ринкові, або крадуть його, іноді під дулом пістолета.

Як відбувається торгівля українським зерном

Російська влада заявляє, що в першій половині цього року вона відправила до Туреччини з Маріуполя 15 кораблів з 81 000 тонн пшениці. При цьому Анкара офіційно забороняє судам заходити в окуповані українські порти і співпрацює з Києвом. Водночас, український прокурор Ігор Поночовний у червні почав відслідковувати турецьке судно Usko MFU, яке, як він підозрював, перевозило крадене зерно із Севастополя.

У той же час українські прикордонники під час обшуку на Usko MFU виявили записи, що свідчать про те, що судно вийшло із Севастополя до Туреччини в листопаді минулого року з 2100 тоннами насіння соняшника та пшениці, потенційно вартістю півмільйона доларів. У липні прикордонні сили України заарештували Usko MFU.

Україна чинить дипломатичний тиск на країни-імпортери. За останні два роки Єгипет, Ізраїль та Ліван або скасували відправку вантажів, або припинили закупівлю зернових вантажів.

Важливо Представник МЗС Георгій Тихий заявив, що Ліван перейшов на українське зерно. Єгипет відмовився від деяких постачань зерна з окупованих Росією територій України. При цьому Іран і Сирія заявили, що не дотримуватимуться санкцій. Іран постачав Кремлю смертоносну зброю, яка підвищила здатність Росії вражати військові та цивільні цілі в обмін на зерно. Тегеран купує ячмінь у Криму по 140 доларів за тонну, що на 34% нижче за ринкові ціни, сказала Катерина Яресько, аналітик SeaKrime.

Ємен – новий ринок для кримського експорту. Згідно з даними судноплавних записів, у червні судно "Зафар", яке контролює Росія, доставило зерно в порт Ас-Саліф, контрольований угрупованням хуситів у Ємені.

У міру того, як Київ посилює заходи, експортери вдаються до все більш складних тактик ухилення, таких як пересилання зерна до Росії та змішування його із законними продуктами перед перепродажем. Українська влада щосили намагається не відставати.