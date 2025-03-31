Россия продолжает держать носители "Калибров" в Черном море: какой залп

По состоянию на утро 31 марта 2025 года Россия продолжает держать носители крылатых ракет "Калибр" в Черном и Средиземном морях. Всего на боевом дежурстве находится шесть вражеских кораблей, из которых пять являются носителями ракет с возможностью нанесения ударов.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины. По состоянию на утро 31 марта Россия удерживает в Черном море два корабля, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр", с общим залпом до 8 ракет.

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Россия держит носители "Калибров" в Черном и Средиземном морях

Кроме того, в Средиземном море находятся еще четыре вражеских корабля вражеских корабля, из которых три также являются носителями "Калибров" с потенциальным залпом до 26 ракет.

В Азовском море вражеские корабли отсутствуют. За сутки в интересах России через Керченский пролив прошли два судна в Черное море, одно из которых продолжило движение в направлении Босфора. Еще четыре судна прошли в Азовское море, но не продолжили движение дальше в направлении Босфора.

Стоит отметить, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации на своих судах.