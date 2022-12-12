На озере Байкал в России произошел шторм 12 декабря. Он застал врасплох корабли.

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Корабли сковал лед

Следовательно стихия покрыла суда толстой ледяной коркой. Видео, обнародованные в сети, напоминают фильм из области фантастики. Жаль только, что впоследствии корабли размерзнутся.

Замерзшие корабли на Байкале: видео

Ранее СМИ писали, что на Байкале разыгрался шторм. Порывы ветра достигали 30 метров в секунду.

В Черное море не выходят корабли с "Калибрами"

Утром 12 декабря в Черном море не было ни одного корабля-носителя крылатых ракет "Калибр". На боевом дежурстве находилось 8 вражеских кораблей.

В ОК "Юг" объясняли, что даже природа помогает Украине, ведь море в Черном море тоже был сильный шторм, что мешало оккупантам. Стихия достигала 4-5 баллов, что означало довольно сильную непогоду. Поэтому ракетоносцы находятся в пунктах базирования.

Однако полностью полагаться на погоду не стоит, потому что враг может запускать ракеты и оттуда. Кроме того, чтобы вывести ракетоносцы и создать залп, оккупантам нужно всего несколько часов.