В министерстве чрезвычайных дел Татарстана сообщили, что пожар произошел в цехе по выделению каучуков.

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Сейчас с предприятия были эвакуированы все работники. Спасатели тушат пожар.

Местные издания сообщают, что помещение Нижнекамскнефтехима разрушено, а огонь мог распространиться на площадь 10 тысяч квадратных метров.

Пожары в Москве

Утром 10 декабря в Москве занялась двухэтажная старинная усадьба Лопухиных конца XVII века, которая находится вблизи музея Пушкина. Огонь охватил все здание. Из-за этого упало межэтажное перекрытие в размере 40 квадратных метров. Пострадал один пожарный.

Ранее ночью 9 декабря в Москве сгорел торговый центр "Мега Химки". Пожар охватил до 17 тысяч квадратных метров и сопровождался взрывами. Всероссийский союз страховщиков оценил убытки на сумму от 20 до 30 миллиардов рублей.

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