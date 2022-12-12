В министерстве чрезвычайных дел Татарстана сообщили, что пожар произошел в цехе по выделению каучуков.
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Сейчас с предприятия были эвакуированы все работники. Спасатели тушат пожар.
Местные издания сообщают, что помещение Нижнекамскнефтехима разрушено, а огонь мог распространиться на площадь 10 тысяч квадратных метров.
Пожары в Москве
Утром 10 декабря в Москве занялась двухэтажная старинная усадьба Лопухиных конца XVII века, которая находится вблизи музея Пушкина. Огонь охватил все здание. Из-за этого упало межэтажное перекрытие в размере 40 квадратных метров. Пострадал один пожарный.
Ранее ночью 9 декабря в Москве сгорел торговый центр "Мега Химки". Пожар охватил до 17 тысяч квадратных метров и сопровождался взрывами. Всероссийский союз страховщиков оценил убытки на сумму от 20 до 30 миллиардов рублей.
Другие пожары в России: последние новости
- Кроме этого, 9 декабря в Москве возникла пожар на промзоне. Это могли вызвать партизаны.
- В Барнауле 9 декабря горело производственное предприятие по производству шин. Огонь распространился на тысячу квадратных километров.
- Масштабный пожар вспыхнул в Белгороде 8 декабря. Она могла возникнуть из-за неудачного запуска ракеты.