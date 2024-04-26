Спикер Воздушных сил Илья Евлаш рассказал в эфире телемарафона, что у россиян постоянно происходит подготовка. В частности, воздушную тревогу из-за взлета российского истребителя МиГ-31К объявляли в 10:30, 13:53, 16:44 25 апреля.

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Илья Евлаш рассказал, что необязательно истребитель МиГ поднимается в воздух, чтобы проводить обстрелы Украины.

Он (МиГ-31К – 24 Канал) может осуществлять какие-то перелеты, связанные с другими причинами. В частности, может осуществляться патрулирование. Мы постоянно фиксируем в акватории Черного моря их Су-34, Су-35, которые перемещаются и патрулируют воздушное пространство. МиГи могут быть связаны с передислокацией, перебазированием и другими повседневными причинами,

– пояснил спикер Воздушных сил ВСУ.

Также Илья Евлаш объяснил, почему оккупанты уже два дня не запускали "Шахеды". По словам спикера, это может быть:

как просто затишье перед подготовкой к какому-то более массированному действию,

так и отслеживание и ожидание нашего шага.

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