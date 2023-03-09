Не поумнели, но инстинкт самосохранения работает, – боец ВСУ о мобилизованных россиянах

Время от времени появляются видео, где российские мобилизованные жалуются на ужасное отношение от руководства и не хотят идти на штурм. Они не поумнели. Это просто обычный инстинкт самосохранения.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог, военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов. По его словам, не стоит надеяться, что россияне внезапно прозрели и поняли, что они агрессоры. Нет, мобилизованные оккупанты просто не хотят умирать.

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Мобилизированных часто сразу бросают на штурм

Как отметил Сазонов, опытных оккупантов обычно не бросают в первую волну штурма. Они идут после группы мобилизованных. Потому и российские "мобики" иногда записывают видео, где возмущаются положением дел.

Россияне действительно не прозрели. Они не задают себе вопросов, зачем сюда пришли. Они просто не хотят умирать. Не хотят идти на штурм позиций, где высока смертность. Хотят жить. Хотят, чтобы умирал кто-то другой,

– отметил Сазонов.

Чтобы загнать таких мобилизованных на штурм, оккупанты вынуждены использовать "заградительные отряды". Хотя иногда некоторым группам удается убежать и не попасть под огонь своих.

Сазонов рассказал о мобилизованных россиянах: смотрите видео

Кроме того, мобилизованных часто обманывают. Руководство рассказывает, что на определенном участке фронта украинских подразделений вообще нет. Затем группу мобилизованных туда бросают, после чего те либо умирают, либо попадают в плен.

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