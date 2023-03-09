Про це 24 Каналу розповів політолог, військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов. За його словами, не варто сподіватися, що росіяни раптово прозріли і зрозуміли, що вони агресори. Ні, мобілізовані окупанти просто не хочуть помирати.

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Мобілізованих часто одразу кидають на штурм

Як зазначив Сазонов, досвідчених окупантів зазвичай не кидають в першу хвилю штурму. Вони йдуть після групи мобілізованих. Тому й російські "мобіки" інколи записують відео, де обурюються станом справ.

Росіяни насправді не прозріли. Вони не ставлять собі питань, навіщо сюди прийшли. Вони просто не хочуть помирати. Не хочуть йти на штурм позицій, де висока смертність. Хочуть жити. Хочуть, щоб вмирав хтось інший,

– зазначив Сазонов.

Щоб загнати таких мобілізованих на штурм, окупанти змушені використовувати "загороджувальні загони". Хоч інколи деяким групам вдається втекти і не потрапити під вогонь своїх.

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Крім того, мобілізованих часто обманюють. Керівництво розповідає, що на певній ділянці фронту українських підрозділів взагалі немає. Потім групу мобілізованих туди кидають, після чого ті або вмирають, або потрапляють в полон.

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