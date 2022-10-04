Переброшенные в Беларусь российские мобилизованные массово грабят и насилуют женщин

Кремлевское руководство начало постепенно перебрасывать своих "чмобиков" на территорию Беларуси для проведения слаживания, пополнения российского контингента и последующего создания новых боеспособных подразделений. Увеличение количества ордынцев сразу же привело к волне преступлений, совершаемых пьяными мобилизованными.

По данным источников 24 канала в украинских спецлсужбах , командиры российских группировок даже не пытаются контролировать своих подчиненных. Напротив – мобилизованные поощряют совершение преступлений против гражданского населения Беларуси.

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Офицерам армии России наплевать на моральный облик "чмобиков". Более того, для выполнения поставленных Путиным и его окружением задач им нужно максимально уничтожить у будущих воинов все человеческое.

Российские военные массово совершают преступления в Беларуси

Пребывание российской армии на территории Беларуси постоянно приводило к ухудшению криминогенной ситуации. Увеличение количества изнасилований, ограблений и убийств фиксировали белорусские правоохранители при создании военных баз, учений и в момент выведения разбитых группировок с территории Украины.

Россияне, прибывавшие в соседнюю страну, пользовались своей безнаказанностью, поскольку подконтрольные Москве белорусские правоохранители практически никогда не пытались привлечь их к ответственности.

Те же лица, которых путинский режим недавно начал мобилизовывать для войны с Украиной, отличаются от кадровых военных и срочников, которые заполонили Беларусь в конце 2021 перед полномасштабным вторжением. "Чмобики" характеризуются своей невероятной жестокостью по отношению к тем, кто не может им противодействовать.

Опьяненные от употребленного алкоголя и от чувства превосходства перед всем миром мобилизованные сразу после своего прибытия в Беларусь расползлись по городам и селам неподалеку от мест базирования.

Всего лишь за несколько дней своего пребывания "на учениях" недавно переброшенные в Беларусь представители российского контингента совершили более 30 изнасилований и 9 ограблений. Кроме того, путинские ордынцы подозреваются в убийстве молодого человека, который стал случайным свидетелем совершения россиянами сексуального преступления.

Скорее всего, никакого наказания за наглое нарушение закона опричники Кремля традиционно не понесут. Поскольку Лукашенко не выгодно ухудшать отношения с Россией, милиционеры получили приказ затягивать с расследованием дел, минимизировать количество написанных заявлений о правонарушениях, а также искать лиц, которые могут быть привлечены к ответственности, не из числа российских военнослужащих.

Белорусские власти снова скрывают все российские преступления

Вполне понятно, что все факты совершения преступлений россиянами на белорусской земле будут целенаправленно замалчиваться белорусскими властями. Чиновников на местах проинструктировали о недопущении утечки информации в местные СМИ. Мол, чтобы не вызвать возмущения среди местных жителей, распространять "не проверенные данные" о причастности военных страны-оккупанта к преступлениям не нужно.

Усугубляет ситуацию еще тот факт, что часть мобилизованных – выпущенные из-за решетки заключенные, которые объединились в небольшие бандформирования. Штабами для этих группировок служат школы, заброшенные склады и ангары, куда и заселили мобилизованных из России.

Остановить нашествие российских преступников белорусские власти не могут и не хотят. Ведь Лукашенко фактически не в состоянии депортировать контингент Москвы из своей страны. Так что ему приходится гостеприимно принимать 20 тысяч мобилизованных в своей стране. С полным пониманием, что приезд очередной порции орды является наказанием белорусского народа. Тем не менее картофельный фюрер спустил вниз приказ о необходимости максимального содействия российским офицерам и "чмобикам" для проведения согласования и усиления группировки Москвы на всех уровнях. Фактически это означает предоставление орде карт-бланша на изнасилование и убийство.