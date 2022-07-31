Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий. Он отметил, что около 200 морских пехотинцев отказались возвращаться в Украину.

К тема В элитной дивизии российской армии целая рота отказалась от контракта

"Что стало негативным для российского командования? То, что примерно 200 военнослужащих 810 бригады отказались снова возвращаться на территорию Юга Украины. И возникла существенная проблема, которая, по нашим данным, и затянула процесс восстановления и боевого слаженности батальонной тактической группы этой бригады", – рассказал Скибицкий.

Малый боевой потенциал

Представитель разведки считает, что боевой потенциал и опыт 810 российской бригады пока не достаточны для участия в войне. Группировки нет критических для себя специальностей.

"Основная задача 810 бригады – это проведение морских, штурмовых наступательных операций и просто штурмовых действий. Если не будет подготовленных специалистов и четкого слаживания подразделения, то боевой потенциал этой БТГр, да и всей бригады уменьшается", – сказал Скибицкий.

Кстати российские генералы срочно переводят родственников на более "безопасную" службу в Сирии, – разведка

Мобилизация в россии

кремль пытается победить в войне, привлекая наибольшее количество живой силы. Даже если у людей нет опыта и навыков.

В CNN считают, что россия может мобилизовать примерно 30 тысяч добровольцев. Им предлагают краткосрочные контракты. Кроме того, обещают льготы на обучение, проезд в транспорте и пожизненные ежемесячные выплаты.

Обратите внимание – оккупанты бегут из Запорожской области: смотрите видео