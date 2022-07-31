Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький. Він зазначив, що приблизно 200 морських піхотинців відмовились повертатися в Україну.

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"Що стало негативним для російського командування? Те, що приблизно 200 військовослужбовців 810 бригади відмовилися знову повертатися на територію Півдня України. І виникла суттєва проблема, яка, за нашими даними, і затягнула процес відновлення і бойового злагодження батальйонної тактичної групи цієї бригади", – розповів Скібіцький.

Малий бойовий потенціал

Представник розвідки вважає, що бойовий потенціал та досвід 810 російської бригади наразі не є достатнім для участі у війні. Угруповання немає критичних для себе спеціальностей.

"Основне завдання 810 бригади – це проведення морських, штурмових наступальних операцій і просто штурмових дій. Якщо не буде підготовлених фахівців та чіткого злагодження підрозділу, то бойовий потенціал цієї БТГр, та і всієї бригади зменшується, – сказав Скібіцький.

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Мобілізація у росії

кремль намагається перемогти у війні, залучивши якнайбільшу кількість живої сили. Навіть якщо люди не мають жодного досвіду та навичок.

У CNN вважають, що росія може мобілізувати приблизно 30 тисяч добровольців. Їм пропонують короткотермінові контракти. Крім цього, обіцяють пільги на навчання, проїзд у транспорті та довічні щомісячні виплати.

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