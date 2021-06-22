Российские наемники на Донбассе понесли огромные потери

Активность российско-оккупационных войск традиционно растет в праздничные и выходные дни. Это приводит к росту потерь среди них.

В праздничный период боевики увеличивают провокационные обстрелы украинских позиций, в частности – из запрещенного вооружения. При этом, интенсивно проводят минирование местности.

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В результате подрыва на собственных взрывных устройствах и из-за неосторожного обращения с оружием 21 июня 6 боевиков погибли, еще 5 – получили ранения.

В Минобороны подчеркнули, что в то же время враг распространяет дезинформацию о возможной активизации боевых действий со стороны подразделений ООС. Такие сообщения рассылают на мобильные телефоны российских наемников.

Ситуация на Донбассе

Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения ООС. По данным разведки, командование российских вооруженных сил продолжает нарушать договоренности о режиме тишины. С начала суток 22 июня по состоянию на 12:00 пророссийские боевики уже трижды нарушали договоренности о режиме прекращения огня на Донбассе.

Вблизи Золотого-4 стреляли из ручных противотанковых гранатометов. Неподалеку Авдеевки – из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Действиям оккупанта украинские военнослужащие дали адекватный ответ. Боевых потерь среди бойцов ВСУ в результате вражеского огня с начала суток нет.