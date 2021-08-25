Российские наемники с нарушениями размещают вооружение на Донбассе

Российско-оккупационные войска продолжают размещать вооружение и военную технику на Донбассе. Причем, делают это с нарушениями, что обостряет ситуацию на линии разграничения.

Об очередных нарушениях со стороны российских наемников сообщила украинская сторона СЦКК. Об этом также говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 24 августа.

Читайте также "Во взгляде слишком много боли": мужчина, дом которого обстреляли боевики, выжил

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей 102 единицы вооружения.

Где размещено вооружение оккупантов

Полигон вблизи Миусинска . Там зафиксировали 3 ракетных системы залпового огня, 14 танков, 10 самоходных и 11 прицепных гаубиц.

. Там зафиксировали 3 ракетных системы залпового огня, 14 танков, 10 самоходных и 11 прицепных гаубиц. Населенный пункт Садовый. Вблизи расположены 9 ракетных систем залпового огня с нарушением линии отвода.

Вблизи расположены 9 ракетных систем залпового огня с нарушением линии отвода. Полигон вблизи Тернового. Там есть 21 танк и 17 самоходных гаубиц. Все – за пределами выделенных мест хранения.

12 из них размещены с нарушениями линий отвода, 73 – за пределами выделенных мест хранения. Еще 17 – находились в зоне безопасности.

Кроме этого, патрули и беспилотники малого радиуса действия зафиксировали вооружение, размещенное в зоне безопасности в жилых районах Калинового, Брянки и вблизи Каменки, Старобешевого, Новомихайловки, Марьяновки.



Вооружение оккупантов, размещенное с нарушениями / Карта фейсбук-страницы ООС

"Все это может свидетельствовать о вероятном создании российскими оккупационными войсками маневровых бронированных групп, проверку резерва и ротации личного состава", – отметили в ООС.

Кроме этого, наблюдатели ОБСЕ заявили, что российско-оккупационные войска продолжают препятствовать работе их патрулей. Такие нарушения носят системный характер.