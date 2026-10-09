"Нельзя останавливаться": Свитан объяснил, что может ускорить распад России

Силы обороны Украины атаковали танкер российского теневого флота в Черном море у Сочи. Владимир Зеленский подтвердил эту атаку и сообщил о попаданиях по двум объектам нефтяной инфраструктуры на территории России.

Полковник запаса, военный эксперт Роман Свитан в эфире 24 Канала объяснил , почему удары по российской нефтяной отрасли должны продолжаться непрерывно. Он связывает с такой кампанией свой прогноз относительно ослабления российской экономики и возможного распада страны.

Перерывы дают России время на восстановление НПЗ

Волгоградский нефтеперерабатывающий завод после атаки 2 октября остановил работу. Однако Свитан предостерег от перерывов между последующими ударами: поврежденные дронами объекты россияне могут восстановить за несколько недель, тогда как ракеты способны наносить гораздо более масштабные разрушения.

Нельзя прекращать удары по российской нефтяной отрасли, ни в коем случае. Россияне восстанавливаются, продолжают производить достаточное количество топлива, и это топливо идет на пополнение запасов внутри России, для российской армии. Они полностью остановили поставки дизеля и бензина на внешние рынки,

– подчеркнул Свитан.

Продолжать удары нужно как по НПЗ, так и по станциям перекачки нефти, поражение которых останавливает ее движение по трубопроводам. Два таких объекта уже подверглись атаке в районе Самары и под Москвой.

Откуда шел этот танкер с российской нефтью – 100 тысяч тонн? Из Новороссийска. Нужно наносить удары по Новороссийску, Усть-Луге и Приморску. Это три основных российских порта, которые отгружают нефть. Нужно уничтожать сами порты,

– подчеркнул Свитан.

Разлившаяся после атак на танкеры нефть может достичь побережья Турции. К целям для ударов относится и порт Находка, который может загружать и отправлять более десятка танкеров в неделю. Прекращение перевозок через него требует работы ГУР и Службы внешней разведки на больших расстояниях.

Давление на российскую экономику должно продолжаться годами

Российский военный корреспондент Калашников поставил под сомнение возможность России вести войну в течение 20 лет. Он заявил, что к 2027 году у нее могут возникнуть серьезные проблемы с поддержанием нынешней интенсивности боевых действий.

Единственный механизм победы Украины в этой войне и наступления мира в Европе – это распад Российской империи, самораспуск. Руководители республик должны принять решение о самораспаде, как это в свое время было в Советском Союзе, и далее каждая республика как независимое государство будет идти своим путем,

– заявил Свитан.

После отделения республики формировали бы собственные бюджеты, опираясь на свою экономику, природные ресурсы и возможности их переработки. Приблизить такой сценарий должно разрушение российской экономики через нефтяную отрасль.

Накопительный эффект Свитан связывает исключительно с остановкой добычи нефти и газа: заглушенные скважины россияне практически не смогут запустить снова. Для переработки и перегрузки нефти такого эффекта он не видит.

3–4 года нужно разрушать российскую экономику через уничтожение российской нефтяной отрасли. Но это должно происходить постоянно. Нельзя останавливаться даже на неделю, а тем более на месяц. Это практически обнуляет счетчик,

– подчеркнул полковник.

Практически непрерывные удары по нефтяной отрасли он отсчитывает с августа 2025 года. При условии продолжения этой кампании он прогнозирует первые признаки обвала российской экономики в 2027 году, ее обвал – в 2028-м, а распад России – в 2029-м.

Дальнобойные ракеты могут усилить экономическое давление

Ускорить разрушение российской нефтяной отрасли можно с помощью дальнобойных ракет, считает Свитан. Дронов в имеющемся количестве, даже при дальнейшем увеличении, для более быстрого результата недостаточно.

Нужны "Томагавки" в большом количестве, чтобы очень быстро можно было разрушить российскую нефтяную отрасль. Нужны ракеты с дальностью хотя бы 1500–2000 километров. Лучше баллистические, потому что "Томагавки" тоже сбивают, поэтому их нужно очень много,

– пояснил полковник.

Среди удаленных целей он назвал Урал, Югру и Омск, ориентируясь на дальность около 3000 километров. Для баллистических ракет это уже средняя дальность, тогда как крылатые ракеты на таком расстоянии работали бы на пределе возможностей, хотя шанс выполнить задачу остается.

Первым, кто почувствует застой в этой экономике, будет фронт. Потому что нечем будет платить новобранцам, их не за что будет нанимать,

– прогнозирует Свитан.

Нехватка средств может сказаться и на производстве боеприпасов, техники и военной амуниции, которое требует значительного финансирования из российского бюджета.

Свитан объяснил, зачем непрерывно наносить удары по НПЗ России: смотрите видео