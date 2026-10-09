Полковник запасу, військовий експерт Роман Світан в ефірі 24 Каналу пояснив, чому удари по російській нафтовій галузі мають тривати безперервно. Він пов'язує з такою кампанією свій прогноз щодо послаблення російської економіки та можливого розпаду країни.

Паузи дають Росії час на відновлення НПЗ

Волгоградський нафтопереробний завод після атаки 2 жовтня зупинив роботу. Однак Світан застеріг від перерв між наступними ударами: пошкоджені дронами об'єкти росіяни можуть відновити за кілька тижнів, тоді як ракети здатні спричиняти значно масштабніші руйнування.

Не можна зупиняти удари по російській нафтовій галузі, у жодному разі. Росіяни відновлюються, далі виробляють достатню кількість палива, і це паливо йде на поповнення запасів усередині Росії, для російської армії. Вони повністю зупинили постачання дизелю й бензину на зовнішні ринки,

– наголосив Світан.

Продовжувати удари потрібно як по НПЗ, так і по станціях перекачування нафти, ураження яких зупиняє її рух трубопроводами. Два такі об'єкти вже атакували в районі Самари та під Москвою.

Звідки йшов цей танкер із російською нафтою – 100 тисяч тонн? З Новоросійська. Треба завдавати ударів по Новоросійську, Усть-Лузі та Приморську. Це три основні російські порти, які відвантажують нафту. Треба знищувати самі порти,

– наголосив Світан.

Розлита після атак на танкери нафта може дістатися узбережжя Туреччини. До цілей для ударів належить і порт Находка, який може завантажувати й відправляти понад десяток танкерів на тиждень. Зупинка перевезень через нього потребує роботи ГУР та Служби зовнішньої розвідки на великих відстанях.

Тиск на російську економіку має тривати роками

Російський Z-воєнкор Калашніков поставив під сумнів можливість Росії вести війну протягом 20 років. Він заявив, що до 2027 року в неї можуть виникнути серйозні проблеми з підтриманням нинішньої інтенсивності бойових дій.

Єдиний механізм перемоги України в цій війні й настання миру в Європі – це розпад Російської імперії, саморозпуск. Керівники республік мають ухвалити рішення про саморозпуск, як це свого часу було в Радянському Союзі, і далі кожна республіка як незалежна держава рухатиметься власним шляхом,

– заявив Світан.

Після відокремлення республіки формували б власні бюджети, спираючись на свою економіку, природні ресурси та можливості їхньої переробки. Наблизити такий сценарій має руйнування російської економіки через нафтову галузь.

Накопичувальний ефект Світан пов'язує лише із зупинкою видобутку нафти й газу: заглушені свердловини росіяни практично не зможуть запустити знову. Для переробки та перевантаження нафти такого ефекту він не бачить.

3–4 роки треба руйнувати російську економіку через знищення російської нафтової галузі. Але це має відбуватися постійно. Не можна зупинятися навіть на тиждень, а тим більше на місяці. Це практично обнуляє лічильник,

– наголосив полковник.

Практично безперервні удари по нафтовій галузі він відлічує із серпня 2025 року. За умови продовження цієї кампанії прогнозує перші ознаки обвалу російської економіки у 2027 році, її обвал – у 2028-му, а розпад Росії – у 2029-му.

Далекобійні ракети можуть посилити економічний тиск

Прискорити руйнування російської нафтової галузі можна далекобійними ракетами, вважає Світан. Дронів у наявній кількості, навіть за подальшого збільшення, для швидшого результату недостатньо.

Потрібні Tomahawk у великій кількості, щоб дуже швидко можна було зруйнувати російську нафтову галузь. Потрібні ракети з дальністю хоча б 1500–2000 кілометрів. Краще балістичні, тому що Tomahawk теж збивають, тож їх треба дуже багато,

– пояснив полковник.

Серед віддалених цілей він назвав Урал, Югру й Омськ, орієнтуючись на дальність близько 3000 кілометрів. Для балістичних ракет це вже середня дальність, тоді як крилаті ракети на такій відстані працювали б на межі можливостей, хоча шанс виконати завдання залишається.

Першим, хто відчує буксування цієї економіки, буде фронт. Тому що нічим буде платити рекрутам, їх не буде за що купувати,

– спрогнозував Світан.

Брак коштів може позначитися й на виробництві боєприпасів, техніки та військової амуніції, яке потребує значного фінансування з російського бюджету.

Світан пояснив, навіщо безперервно бити по НПЗ Росії: дивіться відео