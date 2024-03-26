Атаку россиян по украинской энергетике проанализировал в ежедневной сводке для 24 Канала военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник.

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Удары по энергетике

Он отметил, что не стоит забывать о "добрых инопланетных силах", которые нанесли чувствительные удары по их нефтяной сфере. Именно поэтому россиянам надо было от этого отвлекать внимание собственной массы.

Кроме того, до сих пор не могут справиться с чувствительными рейдами российских добровольческих корпусов.

Правда здесь есть еще 2 очень важных нюанса. Это не что-то беспрецедентное, поэтому очень нехорошо, что мы сами себе разгоняем этот лишний страх,

– отметил Петр Черник.

"Я никоим образом не утверждаю. что надо быть безопасными и расслабиться. Все с точностью до наоборот. Но и разгонять, что "все, они придумали какую-то тактику с которой мы не справимся" – также некорректно", – отметил военный эксперт.

Действительно, есть относительная новизна, а именно частота нанесения ударов в пределах нескольких дней. Вот это относительно новое. Но отмотаем время в октябрь 2022 и март 2023, который эксперт характеризует, как "темное полугодие". Тогда были блэкауты по стране, ведь именно тогда россияне выбивали нашу энергетическую инфраструктуру несоизмеримо.

Удар по Киеву

По словам военного эксперта, есть 2 версии, чем ударили по Киеву: "Оникс" и "Циркон". Однако есть еще третья ракета, о которой также надо рассказать. KN-23 – это то, чем Россию обеспечила Северная Корея. Декларируется дальность этой ракеты в части удара до 900 километров.

Это ничто иное, как улучшенный "Искандер". Немножко поиронизируем, что Северная Корея, которая находится под бешеными санкциями, – смогла что-то построить, а Россия – не смогла,

– рассказал Петр Черник.

Он отметил, что сомневается относительно "Оникса". Это действительно современная и очень высокоскоростная ракета, но это ракета морского базирования. Она разрабатывалась для корабля типа "Петр Великий" – последний корабль списан в 2023 году. Для сверхсовременных подводных лодок типа "Ясень". А также для таких очень-очень современных фрегатов "Адмирал Головко".

"Я не утверждаю на 100%, но очень сомнительно, что они сумели те корабельные установки модифицировать и поставить их на автомобильные шасси. Очень тщательно эту тему отслеживаю. Даже на уровне конспирологии не встречал ничего подобного", – отметил военный эксперт.

Он добавил, что ответ должны дать специалисты. Если это действительно "Оникс", то вывод один, – они действительно пошли вперед в части модификаций ракет именно такого класса.

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