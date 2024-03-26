Атаку росіян по українській енергетиці проаналізував у щоденному зведенні для 24 Каналу військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник.

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Удари по енергетиці

Він зазначив, що не варто забувати про "добрі інопланетні сили", які завдали дошкульних ударів по їх нафтовій сфері. Саме тому росіянам Треба було від цього відвертати увагу власної маси.

Крім того, досі не можуть впоратися з дошкульними рейдами російських добровольчих корпусів.

Правда тут є ще 2 дуже важливі нюанси. Це не щось безпрецедентне, тому дуже недобре, що ми самі собі розганяємо цей зайвий страх,

– наголосив Петро Черник.

"Я жодним чином не стверджую. що треба бути безпечними й розслабитися. Усе з точністю до навпаки. Але й розганяти, що “все, вони вигадали якусь тактику з якою ми не впораємося” – також некоректно", – зазначив військовий експерт.

Дійсно, є відносна новизна, а саме частота завдавання ударів у межах кількох днів. Оце відносно нове. Але відмотаємо час у жовтень 2022 й березень 2023, який експерт характеризує, як "темне півріччя". Тоді були блекаути по країні, адже саме тоді росіяни вибивали нашу енергетичну інфраструктуру неспівмірно.

Удар по Києву

За словами військового експерта, є 2 версії, чим вдарили по Києву: "Онікс" та "Циркон". Проте є ще третя ракета, про яку також треба розповісти. KN-23 – це те, чим Росію забезпечила Північна Корея. Декларується дальність цієї ракети в частині удару до 900 кілометрів.

Це ніщо інше, як покращений "Іскандер". Трошки поіронізуємо, що Північна Корея, яка перебуває під шаленими санкціями, – змогла щось побудувати, а Росія – не змогла,

– розповів Петро Черник.

Він зазначив, що має сумнів щодо "Оніксу". Це дійсно сучасна та дуже високошвидкісна ракета, але це ракета морського базування. Вона розроблялася для корабля типу “Петро Великий” – останній корабель списаний у 2023 році. Для надсучасних підводних човнів типу "Ясен". А також для таких дуже-дуже сучасних фрегатів "Адмірал Головко".

"Я не стверджую на 100%, але дуже сумнівно, що вони зуміли ті корабельні установки модифікувати й поставити їх на автомобільні шасі. Дуже ретельно цю тему відстежую. Навіть на рівні конспірології не зустрічав нічого подібного", – зазначив військовий експерт.

Він додав, що відповідь мають дати спеціалісти. Якщо це дійсно "Онікс", то висновок один, – вони дійсно пішли вперед в частині модифікацій ракет саме такого класу.

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