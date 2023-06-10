Последствия ночного удара по Одесской области: в Белгород-Днестровском есть разрушения и пострадавшие
10 июня 2023, 09:24Читати новину українською
Источник:Одесская ОВА
Страна-террористка в ночь на 9 июня нанесла очередной удар по городам Украины, в частности, по Одесщине. Из-за этого есть не только повреждения инфраструктуры, но и, к сожалению, пострадавшие и жертвы.
В Белгород-Днестровском районе Одесской области взрывная волна повредила жилые дома, в результате чего пострадали 10 человек. Об этом рассказал начальник областной военной администрации Олег Кипер.
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