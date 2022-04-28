Российские офицеры начали расстреливать своих военных, чтобы заставить их наступать на Украину

Нравственное состояние российской армии настолько низкое, что офицеры вынуждены расстреливать своих солдат. Все для того чтобы заставить их наступать на Украину.

Доказательства этого есть в перехваченной переписке российских оккупантов, которые обнародовали сотрудники СБУ.

Важно "Нафаршировали танк тротилом и стреляем посреди села": СБУ перехватила циничный разговор оккупантов

Русские деморализованы, не помогают даже расстрелы

Согласно данным СБУ, командир полка захватчиков, воюющий под Изюмом в Харьковской области, жалуется другому офицеру на своих солдат.

Мои тоже стали очень бояться. Все без сил. Ни морально поднять их не могу, ни физически. Даже расстреливаю. И все напрасно,

– командир полка оккупантов.

В голосовых сообщениях он подробно рассказывает, как его достала война и насколько он недоволен "новым пополнением".

"Здесь все деморализованы полностью. В ротах осталось по 10 – 15 человек в лучшем случае. На доукомплектование отправили молодых, примерно 60 человек. Из них половина трусов и паникеров, – рассказал он.

В конце концов признается, что такие же настроения и у офицеров. Поэтому живет мечтами о возвращении домой.

Оккупанты мечтают не о победе, а о проститутках

Россиянин заявил, что больше всего мечтает вернуться домой, чтобы "обнять жену и детей, а затем – к б**дям".

Чтобы много-много, куча б**дей было, и больше ничего не хочется,

– резюмировал он.

Перехваченная переписка российского офицера: смотрите видео

Что известно о потерях врага

С начала российского вторжения в Украину 24 февраля украинские бойцы ликвидировали 22 800 российских оккупантов. Общие боевые потери России с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 28 апреля ориентировочно составили:

личного состава – около 22 800 человек;

танков – 970 единиц;

боевых бронированных машин – 2389 единиц;

артиллерийских систем – 431 единица;

РСЗО – 151 единица;

средств ПВО – 72 единицы;

самолетов – 187 единиц;

вертолетов – 155 единиц;

автомобильной техники – 1688 единиц;

кораблей/катеров – 8 единиц;

цистерн с ГСМ – 76 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 215 единиц;

специальной техники – 31 единица;

пусковых установок ОТРК/ТРК – 4 единицы.

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