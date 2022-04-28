Российские офицеры начали расстреливать своих военных, чтобы заставить их наступать на Украину
Источник:телеграм СБУ
Нравственное состояние российской армии настолько низкое, что офицеры вынуждены расстреливать своих солдат. Все для того чтобы заставить их наступать на Украину.
Доказательства этого есть в перехваченной переписке российских оккупантов, которые обнародовали сотрудники СБУ.
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Русские деморализованы, не помогают даже расстрелы
Согласно данным СБУ, командир полка захватчиков, воюющий под Изюмом в Харьковской области, жалуется другому офицеру на своих солдат.
Мои тоже стали очень бояться. Все без сил. Ни морально поднять их не могу, ни физически. Даже расстреливаю. И все напрасно,
– командир полка оккупантов.
В голосовых сообщениях он подробно рассказывает, как его достала война и насколько он недоволен "новым пополнением".
"Здесь все деморализованы полностью. В ротах осталось по 10 – 15 человек в лучшем случае. На доукомплектование отправили молодых, примерно 60 человек. Из них половина трусов и паникеров, – рассказал он.
В конце концов признается, что такие же настроения и у офицеров. Поэтому живет мечтами о возвращении домой.
Оккупанты мечтают не о победе, а о проститутках
Россиянин заявил, что больше всего мечтает вернуться домой, чтобы "обнять жену и детей, а затем – к б**дям".
Чтобы много-много, куча б**дей было, и больше ничего не хочется,
– резюмировал он.
Перехваченная переписка российского офицера: смотрите видео
Что известно о потерях врага
С начала российского вторжения в Украину 24 февраля украинские бойцы ликвидировали 22 800 российских оккупантов. Общие боевые потери России с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 28 апреля ориентировочно составили:
- личного состава – около 22 800 человек;
- танков – 970 единиц;
- боевых бронированных машин – 2389 единиц;
- артиллерийских систем – 431 единица;
- РСЗО – 151 единица;
- средств ПВО – 72 единицы;
- самолетов – 187 единиц;
- вертолетов – 155 единиц;
- автомобильной техники – 1688 единиц;
- кораблей/катеров – 8 единиц;
- цистерн с ГСМ – 76 единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 215 единиц;
- специальной техники – 31 единица;
- пусковых установок ОТРК/ТРК – 4 единицы.
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