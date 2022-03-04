Российские оккупанты с боем заняли помещение городской полиции Энергодара

Российские захватчики заняли помещение городской полиции Энергодара. Однако взятие здания сопровождалось боем.

Россияне продолжают свои захватнические действия в Энергодаре. Пока нет деталей по поводу травмированных или погибших во время боя за здание полиции.

Обратите внимание Россияне уже несколько часов обстреливают Чернигов, бьют по инфраструктуре и домам

Напомним, что ночью оккупанты стреляли в сторону Запорожской АЭС, которая расположена в Энерегодаре. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что подобные действия оккупантов могли спровоцировать серьезную катастрофу.