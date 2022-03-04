Российские оккупанты с боем заняли помещение городской полиции Энергодара
4 марта 2022 , 14:37Читати новину українською
Источник:"Енергоатом"
Российские захватчики заняли помещение городской полиции Энергодара. Однако взятие здания сопровождалось боем.
Россияне продолжают свои захватнические действия в Энергодаре. Пока нет деталей по поводу травмированных или погибших во время боя за здание полиции.
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Напомним, что ночью оккупанты стреляли в сторону Запорожской АЭС, которая расположена в Энерегодаре. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что подобные действия оккупантов могли спровоцировать серьезную катастрофу.