Всех бросили: коллаборантов из Харьковщины не пропускают на территорию россии

Контрснаступательные действия сил обороны Украины показали всем, насколько россии наплевать на людей, которые помогали оккупировать наши регионы. Во время панического бегства военных формирований из Харьковской области российские спецслужбы "забыли" почти всех коллаборантов.

По данным источников 24 канала в разведке, только единицам предателей Украины удалось уехать вместе со своими новыми "друзьями". Всех остальных коллаборантов после своего бегства кураторы оккупированного региона приказали не пропускать на территорию россии.

Смотрите также На помощь разбитым подразделениям: россия перебросила на Харьковщину 18-летних срочников

Поэтому на пунктах пропуска образовались невероятные очереди из тех, кто сотрудничал с "военными администрациями" и боится ответственности за измену.

Не пускали даже с российскими паспортами

Пограничные отряды ФСБ желающим сбежать объясняли, что в настоящее время пункты совершают пропуск военнослужащих, выводимых "для перегруппировки".

Колаборантам при этом отказывали в разрешении на пересечение границы. Мол, поступил приказ обеспечить вывод бронетехники и участников боевых действий, а гражданских при этом пропускать на территорию россии запрещено.

Не пускали в россию ФСБшники даже предателей Украины, которые получили фейковые российские паспорта.

Таким людям советовали вернуться в собственные дома и пытаться прятаться от украинского правосудия.

Колаборантам пообещали, что "россия о них не забудет" и вскоре кураторы с ними свяжутся, ведь вскоре у них будет множество задач, связанных со сбором информации об украинских военных.

На все уговоры и истерики предателей о том, что оставаться на подконтрольной Украине территории для них равно смерти, россияне хладнокровно говорили, что "нацисты не будут убивать, а будут сажать" и что "народ россии очень благодарен им за проявление героизма".

Коллаборанты на Юге и Востоке шокированы своими перспективами

Невероятно быстрое наступление ВСУ на Харьковщине продемонстрировало всему миру, что россия является крайне слабым государством. Ее вооруженные силы могут убивать тысячами гражданских лиц, захватывать земли за счет невероятного количества снарядов и заходить в уничтоженные города, однако при любом серьезном противодействии захватчики демонстрируют "жест доброй воли" или "отступают для перегруппировки".

При этом россияне в панике бросают вооружение, оставляют своих товарищей по оружию и убегают, чтобы спасти свою жизнь. Командиры же почти всех уровней не способны принимать никаких решений из-за страха ответственности. Но накивать пятками они всегда успевают еще до ухудшения ситуации.

Убаюканные нарративами российской пропаганды захватчики, коллаборанты и боевики верили в то, что Украина проиграет эту войну. Но осознание того, что Силы обороны Украины способны не только эффективно обороняться, но и решительно наступать, подорвало доверие к силе русской армии. Более того, коллаборанты увидели, что во время масштабного побега захватчики никоим образом не беспокоятся о судьбе своих союзников.

Именно поэтому на Херсонщине, Запорожье, Луганщине и Донетчине коллаборанты всерьез задумались о своей дальнейшей судьбе. Они поняли, что россияне покинут их в любом случае, а если сбежать здесь и сейчас не удастся, сделать это во время контрнаступления ВСУ будет практически невозможно.

Поэтому предатели Украины массово решили покинуть временно оккупированные территории. На Донбассе некоторым удается пересечь границу с россией, ведь существенной паники и наступления на этом направлении нет. А вот в Запорожской области окно возможностей для коллаборантов уже закрывается, потому что на блокпостах чиновников начали разворачивать и отправлять на места работы. Особенно это касается тех, кто занимал достаточно серьезные "должности" – "народных мэров", "руководителей управления образования", предателей-полицейских и прочих. Шансов на то, чтобы бежать в россию и не сесть в украинские тюрьмы, у коллаборантов практически нет.