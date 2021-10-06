Российские оккупанты бросили украинского пленника в "яму"

Украинского политзаключенного Андрея Захтея поместили на 10 суток в "яму" – карцер в подвале колонии. Причиной стало якобы нарушение режима.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Она заявила, что пленник имеет хронические заболевания, а недавнее медицинское обследование показало, что его состояние ухудшается.

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Однако несмотря на проблемы со здоровьем, отныне украинец вынужден находиться еще и в условиях холода и сырости.

Так называемый "Верховный суд Крыма" приговорил Андрея Захтея по безосновательным обвинениям в подготовке диверсии с использованием оружия к 6,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима Симферополя.

По словам Денисовой, все указанные факты противоречат гарантированным нормам Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Также они не соответствуют стандартным правилам обращения с заключенными, которые одобрил Экономический и социальный Совет ООН.

Омбудсмен заявила, что уже обратилась к Уполномоченной по правам человека в России Татьяне Москальковой, чтобы она приняла необходимые меры для восстановления прав Андрея Захтея.

В частности, для него нужно создать надлежащие условия содержания и провести полное медицинское обследование.

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Полный текст публикации Людмилы Денисовой в телеграме:

Украинского политзаключенного Андрея Захтея, которого подконтрольный РФ так называемый "Верховный суд Крыма" приговорил по безосновательным обвинениям в подготовке диверсии с использованием оружия к 6,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима № 1 Симферополя во временно оккупированном Крыму, где Андрей сейчас отбывает наказание, поместили на 10 суток в "яму" – карцер в подвале колонии за якобы нарушение режима.

Согласно имеющейся информации, Андрей имеет хронические заболевания, а недавнее медицинское обследование показало, что его состояние ухудшается. Он жалуется на боли в спине, из-за травмы позвоночника, онемения рук и ног.

Однако, несмотря на имеющиеся проблемы со здоровьем, отныне украинский гражданин вынужден находиться еще и в невыносимых условиях холода и сырости.

Указанные факты противоречат гарантированным нормам статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и пункта 22 минимальных стандартных правил обращения с заключенными от 30.08.1955 года, одобренных Экономическим и социальным Советом ООН.

Обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой принять соответствующие меры с целью восстановления прав гражданина Украины Андрея Захтея – обеспечить надлежащие условия содержания и содействовать в проведении полного медицинского обследования, по результатам которого оказать квалифицированную медицинскую помощь.