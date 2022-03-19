Российские оккупанты в Чернигове продолжают воевать против женщин и детей

Российские войска и дальше пытаются захватить Чернигов. Но не способны на равных бороться против украинских военных, оккупанты сражаются против мирного населения города.

Министерство обороны Украины показало видео разрушений, нанесенных Черниговом российской армией.

Важно Россия продолжает распространять фейковую карту продвижения оккупантов по территории Украины

"С начала войны город мужественно борется за свою свободу. Но оккупанты продолжают обстреливать мирное население и детей", – отметили в Минобороны.

Ведомство показало результаты работы врага:

оккупанты разбомбили одну из насосных станций "Черновцыводоканала"

россияне разбомбили гостиницу "Украина" в центре города

враг сбрасывает на мирную инфраструктуру мощные неуправляемые авиабомбы

после обстрела россиян горела нефтебаза

стадион "Десны" практически уничтожен обстрелами оккупантов

уничтожили университет "Черниговская политехника"

"За все военные преступления, зверства и разрушения российских фашистов – отомстим", – пообещали украинские военные.