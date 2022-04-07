Российские оккупанты готовы калечить себя, чтобы вырваться из войны в Украине: еще один разговор

Сотрудники СБУ перехватили очередной разговор оккупанта с родными. На этот раз российский захватчик жалуется матери на то, что больше не хочет воевать в Украине.

Более того, он готов даже искалечить себя. Сделать что угодно, лишь бы его снова не отправляли на войну против Украины.

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Оккупант больше не хочет воевать

Это все фигня, сын. Кости есть – мясо нарастет. Ничего страшного,

– говорит ему заботливая мама.

На что получает в ответ от сына, что ему страшно. И он готов сделать что-то с собой, чтобы не возвращаться на войну.

У меня такие мысли, что если пустят на второй круг, я себе просто по ноге ф***чну, чтобы она распухла, и я ходить не мог. Все, идите нафиг,

– сказал он.

Слушайте полный разговор оккупанта с матерью:

Тут же у женщины проснулся материнский инстинкт. Она отметила, что сразу после возвращения – если такое будет – они пойдут расторгать контракт. Мол, российские власти не выполнили ни одного из его условий.

На это оккупант ответил просто: "Им пофиг. Они – уроды. Путин – г***он к***еный. Я его ненавижу. И Шойгу".

В любом случае оккупант домой вернется. Если не целым, то в пакете точно. За это мать захватчика может не переживать.

Тем временем другой оккупант потерял ноги, но призвал воевать "за республику" – смотрите видео: